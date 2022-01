Serie C: 250 giocatori positivi a test corona virus. Serie A: con tredici disponibili la squadra deve giocare Legapro: verso il rinvio della 22/ma giornata (Di giovedì 6 gennaio 2022) Sono 250 su poco più di mille i calciatori di Serie C positivi a test corona virus. Per questo motivo la Legapro sta valutando l’opportunità di rinviare anche la ventiduesima giornata del campionato. La lega di Serie A, in mattinata, ha emanato una circolare. La squadra che abbia almeno 13 giocatori disponibili fra cui un portiere, tra prima squadra ed altri della Primavera nati prima del 2003, deve giocare. Altrimenti, 0-3 a tavolino. L'articolo Serie C: 250 giocatori positivi a test corona ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 6 gennaio 2022) Sono 250 su poco più di mille i calciatori di. Per questo motivo lasta valutando l’opportunità di rinviare anche la ventiduesimadel campionato. La lega diA, in mattinata, ha emanato una circolare. Lache abbia almeno 13fra cui un portiere, tra primaed altriPrimavera nati prima del 2003,. Altrimenti, 0-3 a tavolino. L'articoloC: 250...

