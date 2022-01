Serie A, Juventus-Napoli: le formazioni ufficiali del match dell’Allianz Stadium (Di giovedì 6 gennaio 2022) Le formazioni ufficiali di Juventus-Napoli, match in programma alle 20:45 e valido per la ventesima giornata di Serie A. Ci sono Rrahmani, Zielinski e Lobotka nonostante la quarantena imposta dall'ASL 2 di Napoli Leggi su mediagol (Di giovedì 6 gennaio 2022) Lediin programma alle 20:45 e valido per la ventesima giornata diA. Ci sono Rrahmani, Zielinski e Lobotka nonostante la quarantena imposta dall'ASL 2 di

Advertising

sportface2016 : #JuventusNapoli, l'#Asl sta preparando il procedimento per vietare la trasferta degli azzurri a Torino - repubblica : Serie A, Juventus-Napoli si gioca: la Asl non blocca la trasferta degli azzurri - sportface2016 : Caos #JuventusNapoli, le parole del direttore dell'Asl Torino: 'Chi è in quarantena non può giocare' - RepSscNapoli : Il Napoli sfida la Asl: Zielinski, Rrhamani e Lobotka in campo contro la Juventus - repubblica : Il Napoli sfida la Asl: Zielinski, Rrhamani e Lobotka in campo contro la Juventus -