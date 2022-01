Serie A, il Napoli schiera tre giocatori in quarantena: saranno in campo nonostante lo stop dell’Asl (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il pullman del Napoli è stato accolto all’Allianz Stadium tra i fischi dei tifosi della Juventus. La tensione, sempre elevata quando i bianconeri sfidano i partenopei, in questo caso è stata alimentata anche dalle polemiche sulla discesa in campo di tre giocatori del Napoli. Zielinski, Rrahmani e Lobotka, secondo le norme anti Covid, sarebbero dovuti restare in quarantena perché non hanno il Super Green pass e sono entrati in contatto con persone positive. La società di Aurelio De Laurentiis, consegnando la distinta pre-partita, ha inserito i tre nella formazione titolare, nonostante lo stop dell’Asl. «Se c’è un provvedimento, va rispettato. Quindi i tre giocatori che l’Asl di competenza ha messo in quarantena ... Leggi su open.online (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il pullman delè stato accolto all’Allianz Stadium tra i fischi dei tifosi della Juventus. La tensione, sempre elevata quando i bianconeri sfidano i partenopei, in questo caso è stata alimentata anche dalle polemiche sulla discesa indi tredel. Zielinski, Rrahmani e Lobotka, secondo le norme anti Covid, sarebbero dovuti restare inperché non hanno il Super Green pass e sono entrati in contatto con persone positive. La società di Aurelio De Laurentiis, consegnando la distinta pre-partita, ha inserito i tre nella formazione titolare,lo. «Se c’è un provvedimento, va rispettato. Quindi i treche l’Asl di competenza ha messo in...

sportface2016 : #JuventusNapoli, l'#Asl sta preparando il procedimento per vietare la trasferta degli azzurri a Torino - repubblica : Serie A, Juventus-Napoli si gioca: la Asl non blocca la trasferta degli azzurri - sportface2016 : Caos #JuventusNapoli, le parole del direttore dell'Asl Torino: 'Chi è in quarantena non può giocare' - andreastoolbox : Napoli: Rrahmani, Zielinski e Lobotka in campo nonostante il divieto dell'Asl. Perché? | Sky Sport… - sportli26181512 : Napoli: Rrahmani, Zielinski e Lobotka in campo nonostante il divieto dell'Asl. Perché?: Ai tre giocatori era stata… -