Advertising

NicolaPorro : A volte pensiamo sia molto lontano da noi. Ma ci riguarda eccome. Ecco una serie di news dal Sudamerica che non leg… - Sportflash24 : ? #SerieA 2021-22 e 4^ ondata #Covid19: ecco il regolamento salva-partite?? - Mediagol : Serie A, ecco il nuovo protocollo Covid: con 13 disponibili si gioca - serenvyss : vorrei vedere il new medical drama di sophia bush ma proprio l'idea di imbarcarmi in un altra serie medica mi fa ve… - akille15 : JUVE-NAPOLI E MILAN -ROMA SI GIOCANO. Serie A e Covid, ecco il nuovo protocollo: con 13 disponibili si gioca.… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie ecco

E allora, onde evitare di incorrere in fraintendimenti e situazioni d'imbarazzo, il Consiglio della Lega diA ha varato un nuovo protocollo che entrerà in vigore fin da subito e che sarà valido ...Diventano così 18 le squadre diA colpite dalla nuova ondata della variante Omicron. Numero in continua crescita con il passare delle ore e che rischia di decimare le varie rose in vista della ...E allora, onde evitare di incorrere in fraintendimenti e situazioni d'imbarazzo, il Consiglio della Lega di Serie A ha varato un nuovo protocollo che entrerà in vigore fin da subito e che sarà valido ...Qualora il club abbia questa situazione e non si presenti in campo varrà l'articolo 53 delle Noif (0-3 a tavolino). Il Consiglio di Lega di Serie A… Leggi ...