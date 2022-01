Serie A, campionato falsato? Ecco come risolvere il problema (Di giovedì 6 gennaio 2022) Nella prima giornata di ritorno non si giocheranno quattro partite. Una decisione che può falsare la Serie A; scopriamo perché. Oggi torna la Serie A anche se, fino all’ultimo, non sapevamo se avremmo avuto la possibilità di godere del classico turno dell’Epifania. Il Covid, infatti, si è abbattuto in modo piuttosto forte sul massimo campionato italiano con un numero che, tra calciatori e membri degli staff delle varie squadre, supera gli ottanta positivi. Situazione veramente difficile da gestire e le prospettive non sono per nulla incoraggianti; si parla, infatti, di un gennaio tremendo da questo punto di vista con la quarta ondata Covid al suo massimo picco. La Serie A, purtroppo, ha subito pesanti conseguenze; oltre alla capienza negli stadi ridotta (si torna al cinquanta per cento con il sistema a scacchiera), ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 6 gennaio 2022) Nella prima giornata di ritorno non si giocheranno quattro partite. Una decisione che può falsare laA; scopriamo perché. Oggi torna laA anche se, fino all’ultimo, non sapevamo se avremmo avuto la possibilità di godere del classico turno dell’Epifania. Il Covid, infatti, si è abbattuto in modo piuttosto forte sul massimoitaliano con un numero che, tra calciatori e membri degli staff delle varie squadre, supera gli ottanta positivi. Situazione veramente difficile da gestire e le prospettive non sono per nulla incoraggianti; si parla, infatti, di un gennaio tremendo da questo punto di vista con la quarta ondata Covid al suo massimo picco. LaA, purtroppo, ha subito pesanti conseguenze; oltre alla capienza negli stadi ridotta (si torna al cinquanta per cento con il sistema a scacchiera), ...

