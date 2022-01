Serena Bortone | avete mai visto la sua casa? Ha una collezione incredibile

Advertising

akhetaton11 : RT @LemmaAndrea: Matteo Maria Zuppi, chi è il cardinale: da Sant'Egidio all'intervista con Fabio Fazio - Corriere dell'Umbria - c_cavallo : RT @LemmaAndrea: Matteo Maria Zuppi, chi è il cardinale: da Sant'Egidio all'intervista con Fabio Fazio - Corriere dell'Umbria - robertina19899 : RT @GiusCandela: Ma è Iva Zanicchi o Serena Bortone? - 1970Germano : RT @LemmaAndrea: Matteo Maria Zuppi, chi è il cardinale: da Sant'Egidio all'intervista con Fabio Fazio - Corriere dell'Umbria - LemmaAndrea : Matteo Maria Zuppi, chi è il cardinale: da Sant'Egidio all'intervista con Fabio Fazio - Corriere dell'Umbria -

Ultime Notizie dalla rete : Serena Bortone

Tra poche ore torna il consueto appuntamento con il programma Oggi è un altro giorno condotto dalla simpaticissima. Come in ...Da quanto si è appreso da una sua recentissima intervista a 'Oggi è un altro giorno', trasmissione condotta da, sembrerebbe che la protagonista di questo nostro articolo, ancora prima ...Tra poche ore torna il consueto appuntamento con il programma Oggi è un altro giorno condotto dalla simpaticissima Serena Bortone. Come in ...In questo scatto era al suo esordio in tv, oggi è amatissima dal pubblico: l’avete riconosciuta? Il tempo non ha scalfito la sua bellezza.