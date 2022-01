“Sei vaccinato contro il Covid?”, chi lo può chiedere (Di giovedì 6 gennaio 2022) Con l’introduzione dell’obbligo vaccinale per i lavoratori over 50, è riaffiorato un vecchio quesito: chi può chiedere se si è vaccinati? Il datore di lavoro o magari il collega che lavora nella stessa stanza o ufficio, perché ha paura di essere contagiato? La risposta coinvolge profili di privacy e di tutela del lavoratore dipendente spiega laleggepertutti.it. Innanzitutto un dipendente non è mai tenuto a rispondere ai colleghi su argomenti riguardanti la sua salute. Per cui chi vuol sapere da un collega se questi si è sottoposto alla vaccinazione obbligatoria Covid-19 non ha diritto a una risposta. Spetta piuttosto al datore di lavoro garantire la salute negli ambienti lavorativi (art. 2087 cod. civ.) e non ai singoli dipendenti. Per quanto riguarda il datore di lavoro, in linea generale neppure quest’ultimo ha diritto di porre domande in ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 6 gennaio 2022) Con l’introduzione dell’obbligo vaccinale per i lavoratori over 50, è riaffiorato un vecchio quesito: chi puòse si è vaccinati? Il datore di lavoro o magari il collega che lavora nella stessa stanza o ufficio, perché ha paura di essere contagiato? La risposta coinvolge profili di privacy e di tutela del lavoratore dipendente spiega laleggepertutti.it. Innanzitutto un dipendente non è mai tenuto a rispondere ai colleghi su argomenti riguardanti la sua salute. Per cui chi vuol sapere da un collega se questi si è sottoposto alla vaccinazione obbligatoria-19 non ha diritto a una risposta. Spetta piuttosto al datore di lavoro garantire la salute negli ambienti lavorativi (art. 2087 cod. civ.) e non ai singoli dipendenti. Per quanto riguarda il datore di lavoro, in linea generale neppure quest’ultimo ha diritto di porre domande in ...

Advertising

AlfonsoParibel1 : @monicapapagna Guarda che se non l’hai capito se c’è l’obbligo e non sei vaccinato manco alla posta puoi entrare .… - bolli_donatella : @HoaraBorselli Nole: il riscatto del frustrato di sinistra vaccinato. Ci rivedremo nei prox campi…allenati e vai ol… - rosydandrea1 : RT @POPOLOdiTWlTTER: 'Sei vaccinato contro il Covid?', chi lo può chiedere - giorgiotablet : 'Sei vaccinato contro il #Covid?', chi lo può chiedere? - Datore di lavoro ha diritto di avere tale informazione, s… - maliksvoicee : le regole dovrebbero valere per tutti, non me ne frega un cazzo se sei un campione, non sei vaccinato? te ne stai a… -