Scuola, incubo Dad vicino: genitori molto preoccupati Ministro Bianchi: "Rientro in presenza e in sicurezza" (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il 10 gennaio tutti gli studenti d'Italia torneranno in presenza nelle scuole. Questa è l'unica certezza decisa dal governo con il provvedimento firmato ieri sera. Ma la variante omicron potrebbe stravolgere tutti i piani, visto che l'avanzata del ceppo sudafricano del Coronavirus sembra inarrestabile Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il 10 gennaio tutti gli studenti d'Italia torneranno innelle scuole. Questa è l'unica certezza decisa dal governo con il provvedimento firmato ieri sera. Ma la variante omicron potrebbe stravolgere tutti i piani, visto che l'avanzata del ceppo sudafricano del Coronavirus sembra inarrestabile Segui su affaritaliani.it

