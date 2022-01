Scuola, cambiano (ancora) le regole per la scuola: così dagli 11 anni in su chi non è vaccinato finisce in Dad. Le novità dall’asilo alle superiori (Di giovedì 6 gennaio 2022) Le vacanze di Natale sono quasi finite e le scuole stanno per riaprire nel pieno di una quarta ondata di Covid che solo ieri ha fatto registrato un boom di quasi 190 mila contagi in 24 ore. La variante Omicron corre e il governo Draghi sta cercando di trovare una soluzione – e dunque di mantenere la promessa – per riportare gli studenti in classe il 10 gennaio, evitando la didattica a distanza. Da qui la decisione di differenziare nido e asili, elementari e superiori: le regole cambieranno in base alle fasce d’età degli alunni. Intanto il confronto tra governo e regioni continua anche se ieri nulla è stato deciso sul rientro a scuola: l’esecutivo prende tempo sapendo che, in questo momento, a casa, positivi, ci sarebbero almeno 285 mila alunni e che alcuni governatori, come quello campano Vincenzo De ... Leggi su open.online (Di giovedì 6 gennaio 2022) Le vacanze di Natale sono quasi finite e le scuole stanno per riaprire nel pieno di una quarta ondata di Covid che solo ieri ha fatto registrato un boom di quasi 190 mila contagi in 24 ore. La variante Omicron corre e il governo Draghi sta cercando di trovare una soluzione – e dunque di mantenere la promessa – per riportare gli studenti in classe il 10 gennaio, evitando la didattica a distanza. Da qui la decisione di differenziare nido e asili, elementari e: lecambieranno in basefasce d’età degli alunni. Intanto il confronto tra governo e regioni continua anche se ieri nulla è stato deciso sul rientro a: l’esecutivo prende tempo sapendo che, in questo momento, a casa, positivi, ci sarebbero almeno 285 mila alunni e che alcuni governatori, come quello campano Vincenzo De ...

Advertising

Nadif : RT @beabri: Due anni sono passati. Come? Le aule di scuola sono ancora troppo piccole, troppo piene e gli insegnanti troppo pochi, mentre a… - _DAGOSPIA_ : TUTTE LE REGOLE PER IL RITORNO A SCUOLA - NON CAMBIANO LE NORME CHE GARANTISCONO LA SICUREZZA PER...… - infoitinterno : Obbligo Vaccinale Dai 50 Anni In Su, Cambiano Le Regole A Scuola. Intanto Il 28.1% Dei Bambini Leccesi Ha Ricevuto… - OttoGerbotto : RT @beabri: Due anni sono passati. Come? Le aule di scuola sono ancora troppo piccole, troppo piene e gli insegnanti troppo pochi, mentre a… - haivistoalbergo : Ma è una sensazione mia o questi del Governo non sanno più che cazzo fare ? Tra scuola, restrizioni, obbligo vaccin… -