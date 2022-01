Sci alpino oggi | Slalom Zagabria 6 gennaio | orari | pettorali | programma | tv | streaming

(Di giovedì 6 gennaio 2022) La Coppa del Mondo di sci2021-2022 ci riprova. Dopo le pessime condizioni di ieri,si torna in azione per il secondo capitolo sulle nevi di. Va in scena, infatti, lomaschile sulla Crveni Spust, dopo la gara femminile disputata nella giornata di martedì che ha ufficialmente aperto 2022 del Circo Bianco. Si inizierà alle ore 15.45 con la prima manche, mentre la seconda scatterà alle ore 18.40. La speranza è che, ovviamente, le condizioni attuali sulla pista croata possano permettere agli atleti di prendere parte ad una gara regolare. Tra temperature alte, pia, e pista con pochissima neve, sarà davvero complicato avere una prova lineare. Il favorito, come sempre, sarà Clemente Noel, ma Henrik Kristoffersen in primis proverà a fermare la corsa del francese, sciagurato ...

Per lo: una specialità "polivalente" categoria disabilità visually impaired (sesso maschile). Al concorso possono partecipare coloro che abbiano, alla data di scadenza del termine per la ...Di seguito i convocati dell'Italia per gigante e slalom di Adelboden, validi per la Coppa del Mondo 2021 - 2022 di. CONVOCATI ITALIA GARE ADELBODEN GIGANTE: Giovanni Borsotti Luca De ...Dopo il rinvio di ieri per le condizioni della neve gli slalomisti sono pronti a gareggiare nella capitale croata ...Prima manche in programma alle ore 13:00, seconda manche dalle 16:10. Inizialmente la giuria aveva optato per posticipare l'inizio della prima manche di un quarto d'ora, sperando che la situazione pot ...