Sci Alpino, Coppa Europa: annullato il primo slalom di Berchtesgaden (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il tempo non dà tregua. Dopo la cancellazione dello slalom di Zagabria nel massimo circuito, anche la Coppa Europa è costretta a fermarsi a causa delle difficili condizioni meteo (pioggia e alte temperature). Non si disputerà quindi il primo dei due slalom maschili precedentemente in programma per questo fine settimana a Berchtesgaden (Germania). Se il tempo lo permetterà, si gareggerà dunque solo domani, venerdì 7 gennaio. L’appuntamento con l’unico slalom rimasto nel weekend diventa dunque ancora più importante in ottica Adelboden. Lo staff azzurro ha infatti annunciato che sceglierà il settimo slalomista da proporre domenica nella prova di CdM sulla Chuenisbargli in base ai risultati di questo fine settimana. Il favorito per questo posto sembra ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il tempo non dà tregua. Dopo la cancellazione dellodi Zagabria nel massimo circuito, anche laè costretta a fermarsi a causa delle difficili condizioni meteo (pioggia e alte temperature). Non si disputerà quindi ildei duemaschili precedentemente in programma per questo fine settimana a(Germania). Se il tempo lo permetterà, si gareggerà dunque solo domani, venerdì 7 gennaio. L’appuntamento con l’unicorimasto nel weekend diventa dunque ancora più importante in ottica Adelboden. Lo staff azzurro ha infatti annunciato che sceglierà il settimoista da proporre domenica nella prova di CdM sulla Chuenisbargli in base ai risultati di questo fine settimana. Il favorito per questo posto sembra ...

Advertising

infoitsport : Sci alpino, SLALOM MASCHILE Zagabria 6 gennaio 2022 OGGI in tv: programma, orari e diretta streaming - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Zagabria, salta lo slalom maschile. È la quinta gara da inizio stagione #scialpino - nicolettagiust1 : RT @IveserVenezia: 6 gennaio 1922 Nella località svizzera di Murren si tiene la prima gara di slalom di sci alpino in cui gli atleti devono… - TizianaBtz : RT @IveserVenezia: 6 gennaio 1922 Nella località svizzera di Murren si tiene la prima gara di slalom di sci alpino in cui gli atleti devono… - IveserVenezia : 6 gennaio 1922 Nella località svizzera di Murren si tiene la prima gara di slalom di sci alpino in cui gli atleti d… -