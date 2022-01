Scherma, Stefano Cerioni: “Abbiamo tutte le carte in regola per far parlare di nuovo dell’Italia che vince” (Di giovedì 6 gennaio 2022) E’ uno Stefano Cerioni analitico e soddisfatto quello che dal ritiro di Jesi con la sua squadra di fioretto fa il punto della situazione ai microfoni del sito della FederScherma. Il tecnico, responsabile d’arma a livello nazionale, si è così espresso: “Stiamo svolgendo un ottimo lavoro con un gruppo composto sia da atleti giovani che più esperti. L’esordio in Coppa del Mondo femminile è andato oltre le attese, con il successo di Alice Volpi e il terzo posto di Francesca Palumbo nella gara individuale e la vittoria nella prova a squadre, ma ora ci prepariamo per il secondo appuntamento delle donne e il debutto degli uomini“. Poi caricando l’ambiente ha detto: “Dobbiamo tornare a far paura. Abbiamo tutte le carte in regola per far parlare di ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 gennaio 2022) E’ unoanalitico e soddisfatto quello che dal ritiro di Jesi con la sua squadra di fioretto fa il punto della situazione ai microfoni del sito della Feder. Il tecnico, responsabile d’arma a livello nazionale, si è così espresso: “Stiamo svolgendo un ottimo lavoro con un gruppo composto sia da atleti giovani che più esperti. L’esordio in Coppa del Mondo femminile è andato oltre le attese, con il successo di Alice Volpi e il terzo posto di Francesca Palumbo nella gara individuale e la vittoria nella prova a squadre, ma ora ci prepariamo per il secondo appuntamento delle donne e il debutto degli uomini“. Poi caricando l’ambiente ha detto: “Dobbiamo tornare a far paura.leinper fardi ...

Advertising

AlessioBuzzanca : @luca5587 È come se a Roma inaugurassero un palazzetto per la scherma e lo intitolassero a un milanese e non a… -