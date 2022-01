Scandalo al GFVip, il video li inchioda tutti: rischio chiusura immediata (Di giovedì 6 gennaio 2022) Pochi ore fa, un video diventato virale sul web ha sconcertato i telespettatori del Grande Fratello Vip. I partecipanti alla trasmissione hanno chiesto spiegazioni del comportamento dei concorrenti, che si sono lasciati andare a una confessione sconvolgente. Alcuni spettatori più attenti hanno sentito tutto, rimanendo a bocca aperta. Quello che hanno detto è davvero inimmaginabile. Lo scopo del Grande Fratello Vip è tutto finto? La polemica sul Grande Fratello Vip 6 di Alfonso Signorini continua. Il Codacons ha già attaccato il GF Vip 6, definendolo pieno di “schifezze“. Non mancano le critiche per alcune dinamiche considerate “finte“, e ora un video compromettente sta spopolando sul web. Nel filmato si vede che durante una pausa della diretta del Grande Fratello Vip, ci sono i vipponi seduti sul divano. Ad un certo punto, in sottofondo si sente la ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di giovedì 6 gennaio 2022) Pochi ore fa, undiventato virale sul web ha sconcertato i telespettatori del Grande Fratello Vip. I partecipanti alla trasmissione hanno chiesto spiegazioni del comportamento dei concorrenti, che si sono lasciati andare a una confessione sconvolgente. Alcuni spettatori più attenti hanno sentito tutto, rimanendo a bocca aperta. Quello che hanno detto è davvero inimmaginabile. Lo scopo del Grande Fratello Vip è tutto finto? La polemica sul Grande Fratello Vip 6 di Alfonso Signorini continua. Il Codacons ha già attaccato il GF Vip 6, definendolo pieno di “schifezze“. Non mancano le critiche per alcune dinamiche considerate “finte“, e ora uncompromettente sta spopolando sul web. Nel filmato si vede che durante una pausa della diretta del Grande Fratello Vip, ci sono i vipponi seduti sul divano. Ad un certo punto, in sottofondo si sente la ...

Advertising

Simonet83853671 : RT @Mia80925859Mia: Io sono dell’idea che se i bot esistono chiunque li può usare però non potete gridare allo scandalo quando ad utilizzar… - Mia80925859Mia : Io sono dell’idea che se i bot esistono chiunque li può usare però non potete gridare allo scandalo quando ad utili… - girlwithcazzo : RT @Penombra_90: @ale_dillo @Agent__Beast Le parolacce nei reality non sono mai state motivo di scandalo ed indignazione, figurarsi di squa… - mesorottaercazz : RT @Penombra_90: @ale_dillo @Agent__Beast Le parolacce nei reality non sono mai state motivo di scandalo ed indignazione, figurarsi di squa… - Penombra_90 : @ale_dillo @Agent__Beast Le parolacce nei reality non sono mai state motivo di scandalo ed indignazione, figurarsi… -