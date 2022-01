Sassuolo-Genoa, le formazioni ufficiali: punti pesanti (Di giovedì 6 gennaio 2022) Dopo una lunga sosta, tra le feste di Natale e l’inizio del nuovo anno, si è finalmente pronti a scendere in campo. Non tutte le squadre, però, potranno esibirsi per la 20esima giornata di Serie A, visti i molti contagi di Covid-19. Tra le gare confermate c’è quella tra emiliani e liguri, con in palio punti pesanti. Ecco le formazioni ufficiali di Sassuolo-Genoa, gara che servirà ad entrambe per ripartire. Al tredicesimo posto in classifica, il Sassuolo di Alessio Dionisi ha bisogno di ritrovare certezze e ripartire. Fino ad ora i 24 punti ottenuti non soddisfano le aspettative – e le esigenze – della società, la quale sa di poter fare di più. Nelle ultime cinque gare c’è stata solo una vittoria, con tre pareggi e una sconfitta. Troppo poco se si ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 6 gennaio 2022) Dopo una lunga sosta, tra le feste di Natale e l’inizio del nuovo anno, si è finalmente pronti a scendere in campo. Non tutte le squadre, però, potranno esibirsi per la 20esima giornata di Serie A, visti i molti contagi di Covid-19. Tra le gare confermate c’è quella tra emiliani e liguri, con in palio. Ecco ledi, gara che servirà ad entrambe per ripartire. Al tredicesimo posto in classifica, ildi Alessio Dionisi ha bisogno di ritrovare certezze e ripartire. Fino ad ora i 24ottenuti non soddisfano le aspettative – e le esigenze – della società, la quale sa di poter fare di più. Nelle ultime cinque gare c’è stata solo una vittoria, con tre pareggi e una sconfitta. Troppo poco se si ...

DAZN_IT : La situazione per la 20ª di #SerieATIM Bologna-Inter ? Samp-Cagliari ? Spezia-Verona ? Lazio-Empoli ? Sassuolo-Gen… - Guillaumemp : La situation à 20h en #SerieA : Bologna-Inter: ? Sampdoria-Cagliari: Lazio-Empoli: Spezia-Verona: Atalanta-Torino… - fantapiu3 : #SerieA: le formazioni ufficiali di #Sassuolo - #Genoa Sorpresa nei neroverdi Dentro un nuovo acquisto negli ospiti… - salvooo75 : @Cobretti_80 @Giuliano89_LOC Alle 16.30 Sassuolo Vs Genoa eh... ?????? - sscalcionapoli1 : Sassuolo-Genoa, le formazioni ufficiali: debutto per Hefti, Defrel sostituisce Scamacca -