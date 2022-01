Sanzioni per l’obbligo vaccinale over 50: tutte le multe previste dal nuovo decreto (Di giovedì 6 gennaio 2022) Le Sanzioni previste dal nuovo decreto che introduce l’obbligo di super green pass per tutti i lavoratori over 50: dopo 5 giorni di assenza scatta la sospensione senza stipendio Leggi su corriere (Di giovedì 6 gennaio 2022) Ledalche introducedi super green pass per tutti i lavoratori50: dopo 5 giorni di assenza scatta la sospensione senza stipendio

Advertising

ladyonorato : @RaphaelStoneho1 Le norme illegittime non vanno rispettate, e le sanzioni per le violazioni vanno impugnate in giud… - elio_vito : @marioadinolfi È inutile che fai l’eroe Mario, nella bozza del decreto non compaiono sanzioni per chi non si vaccina... - Ettore_Rosato : Obbligo vaccinale unica strada per proteggere le categorie a rischio. Qualche riflessione ad Alberto Maggi per… - Dadazyb : RT @ladyonorato: @RaphaelStoneho1 Le norme illegittime non vanno rispettate, e le sanzioni per le violazioni vanno impugnate in giudizio. Q… - GuglielmoZambe2 : RT @ladyonorato: @RaphaelStoneho1 Le norme illegittime non vanno rispettate, e le sanzioni per le violazioni vanno impugnate in giudizio. Q… -