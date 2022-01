Santiago vola a Disneyland | questa volta con papà Stefano De Martino

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Un inizio anno davvero speciale perche è da poco arrivato acon il suoDea regalare a suo figlio una vacanza in uno die parchi di divertimento più belli. Tappa obbligata per molti genitori, forsepiace più ai grandi che ai bambini ma di certo perè l’età giusta. Il figlio di Belen eDeha 8 anni ed è la sua secondanel parco che incanta per attrazioni, favole e spettacoli. Il primogenito dell’ex coppia c’era già stato ma con la sua mamma. Era il periodo in cui la showgirl era fidanzata con Andrea Iannone, era il 2017 e il gossip iniziava a parlare di crisi anche ...

Ultime Notizie dalla rete : Santiago vola

Lui è tornato da tempo nella sua casa di Milano , dicono i rumor, lei vive cone Luna Marì. Un weekend sì e uno no, quando non vede la figlia, Spinalbese torna dalla sorella e dalla madre in ...Belen Rodriguez rompe con Antonino e "spunta" l'ex Stefano De Martino Belen Rodriguezverso il ... Tra Belen e Stefano è nuovamente tornato il sereno per amore di? E' probabile che l'ex ...Un bel taglio ai capelli e Belen con la frangia è bellissima. Non c’è solo il nuovo look in questo inizio anno ma anche la prima vacanza e questa volta non è con un amore, non è con i figli ma con Pat ...Lui è tornato da tempo nella sua casa di Milano, dicono i rumor, lei vive con Santiago e Luna Marì. I diretti interessati - che… Leggi ...