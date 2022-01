San Felice Circeo ha un nuovo presidente del Consiglio comunale: è Enrico Casciaro (Di giovedì 6 gennaio 2022) San Felice Circeo – Giovanni Enrico Casciaro è il nuovo presidente del Consiglio comunale di San Felice Circeo. Cinquantanove anni, originario di Ortelle, chirurgo generale presso l’Università Sapienza Roma Polo Pontino, il professor Casciaro ha preso il posto della dimissionaria presidente Rita Petrucci, venendo eletto all’unanimità. “E’ un onore presiedere il Consiglio comunale – ha commentato il neopresidente – in un periodo di crescita di San Felice, in cui stiamo lavorando a futuri investimenti e ad attività legate al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Saranno giornate impegnative, darò il massimo per ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 6 gennaio 2022) San– Giovanniè ildeldi San. Cinquantanove anni, originario di Ortelle, chirurgo generale presso l’Università Sapienza Roma Polo Pontino, il professorha preso il posto della dimissionariaRita Petrucci, venendo eletto all’unanimità. “E’ un onore presiedere il– ha commentato il neo– in un periodo di crescita di San, in cui stiamo lavorando a futuri investimenti e ad attività legate al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Saranno giornate impegnative, darò il massimo per ...

