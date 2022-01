(Di giovedì 6 gennaio 2022) TORINO – “A causa delle restrizioni adottate dal Governo con il Dl Festività, ildel 7. Appena possibile vi aggiorneremo sulla nuova data e sulle modalità per eventuali rimborsi”. Lo annuncia sulla sua pagina Facebook(foto). Poi il cantante dei Subsonica fa anche una piccola polemica: “Anche questa volta cercare dì andare avanti e continuare a immaginare un futuro per isi è rivelato un buco nell’acqua. Nulla mi toglie dtesta che partecipare ad un concerto sia importante quanto andare a all’Ikea la domenica pomeriggio… ma non mollo, ho la testa dura!”. L'articolo L'Opinionista.

Samuel, rinviato il live del 7 gennaio alla Latteria Molloy di Brescia

AvellinoToday

