Sampdoria | Ekdal | «Sbagliato atteggiamento nella ripresa»

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Albin, centrocampista della, ha parlato al termine della partita contro il Cagliari: le sue parole Albinha parlato dopo la partita persa contro il Cagliari della. Le sue parole: PARTITA – «Dopo l’uno a zero potevamo anche fare il secondo gol nel primo tempo. Potevamo vincere la partita.abbiamo fatto degli errori e il Cagliari li ha sfruttati. Dispiace per la squadra e i tifosi, dobbiamo ripartire subito perché tra tre giorni giochiamo».– «Fino al primo tempo sembrava tutto apposto. Abbiamo giocato bene, potevamo fare più gol. Nel secondo tempo non eravamo attenti, non possiamo fare così. Dobbiamo migliorare sotto questo aspetto». CONTINUA SUNEWS 24 L'articolo proviene da ...

Advertising

infoitsport : Sampdoria, Ekdal: «Disattenti nel secondo tempo. Guardiamo avanti» - Quellidelsito : RT @CagliariNews24: Sampdoria, #Ekdal: «Disattenti nel secondo tempo. Guardiamo avanti» - CagliariNews24 : Sampdoria, #Ekdal: «Disattenti nel secondo tempo. Guardiamo avanti» - SampNews24 : #Sampdoria, #Ekdal: «Disattenti nel secondo tempo. Guardiamo avanti» – VIDEO - sampdoria : ?? | INTERVIEW #SampCagliari, #Ekdal: «Troppi errori, ripartiamo subito». -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria Ekdal

... 55' Deiola (C), 71' Pavoletti (C)(4 - 4 - 2): Audero; Ferrari (72 Ciervo), Yoshida (53 Dragusin), Chabot, Murru; Bereszynski, Thorsby,(82 Yepes Laut), Candreva; Caputo (82 ...Poi succede che un singolo episodio come l'infortunio di Yoshida e il giallo suin un reparto ... Unache proprio nella ripresa si è sciolta nonostante fosse in vantaggio. "Credo abbia ...Calciomercato Cagliari: non solo Baselli, si cerca un altro centrocampista. La dirigenza sta valutando 3-4 nomi, ma uno sembra essere il ...La Sampdoria di D’Aversa colpita e affondata in rimonta. Passo prezioso dei rossoblù per sperare nella salvezza. Buona la prima di Lovato, ininfluente l’assenza dei big Una Sampdoria in buona forma, r ...