Sampdoria-Cagliari, Serie A: probabili formazioni e diretta tv (Di giovedì 6 gennaio 2022) Riparte la Serie A dopo la lunga sosta natalizia che ha visto le squadre italiane lontane dai campi di gioco per due settimane. Nell’anticipo delle 12.30 si affrontano la Sampdoria e il Cagliari, nel match valido per il ventesimo turno di campionato. Le due squadre non hanno certamente brillato nella prima parte di stagione, ma i blucerchiati, al contrario dei sardi, sono riusciti a raddrizzare la stagione nelle ultime settimane. Gli uomini di D’Aversa sono saliti fino al quindicesimo posto in classifica, accumulando 20 punti, gli stessi dell’Udinese. Per ora i punti di distacco dalla zona retrocessione sono 9, un margine abbastanza ampio ma che i doriani vorranno a tutti i costi incrementare. Gli ospiti non possono, invece, più fare calcoli, vista la situazione di classifica altamente pericolosa. I sardi hanno vinto una sola partita ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 6 gennaio 2022) Riparte laA dopo la lunga sosta natalizia che ha visto le squadre italiane lontane dai campi di gioco per due settimane. Nell’anticipo delle 12.30 si affrontano lae il, nel match valido per il ventesimo turno di campionato. Le due squadre non hanno certamente brillato nella prima parte di stagione, ma i blucerchiati, al contrario dei sardi, sono riusciti a raddrizzare la stagione nelle ultime settimane. Gli uomini di D’Aversa sono saliti fino al quindicesimo posto in classifica, accumulando 20 punti, gli stessi dell’Udinese. Per ora i punti di distacco dalla zona retrocessione sono 9, un margine abbastanza ampio ma che i doriani vorranno a tutti i costi incrementare. Gli ospiti non possono, invece, più fare calcoli, vista la situazione di classifica altamente pericolosa. I sardi hanno vinto una sola partita ...

Advertising

Guillaumemp : La situation à 20h en #SerieA : Bologna-Inter: ? Sampdoria-Cagliari: Lazio-Empoli: Spezia-Verona: Atalanta-Torino… - sportli26181512 : Diretta #Sampdoria-#Cagliari ore 12.30: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming: Reduci da tre scon… - clubdoria46 : #SampdoriaCagliari, #DAversa promuove #YepesLaut titolare? - CentotrentunoC : #SampdoriaCagliari ? Tante assenze e nessuna particolare sorpresa nella lista di #Mazzarri per la sfida di Marass… - CalcioPillole : #Cagliari, ecco i convocati per il match contro la #Sampdoria -