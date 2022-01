Salto con gli sci, Torneo dei Quattro Trampolini 2022 Bischofshofen: nelle qualificazioni sempre Kobayashi davanti, 22º Bresadola (Di giovedì 6 gennaio 2022) Si è concluso il round di qualificazioni al trampolino Paul Aisserleitner HS142, a Bischofshofen (Austria), valido per la quarta ed ultima tappa del Torneo dei Quattro Trampolini 2021/2022. 77 gli atleti in gara, di cui 50 hanno staccato il pass per la fase successiva, in programma alle 17:30. Ryoyu Kobayashi, dopo aver vinto le tre prove precedenti ad Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen e Bischofshofen, proverà a diventare il primo uomo nella storia a completare il Grande Slam in questo Torneo, per ben due volte. A chiudere davanti a tutti è stato proprio il fuoriclasse nipponico con 151.5 punti davanti al tedesco Markus Eisenbichler, secondo e distanziato di 2.4 punti (149.1). Terzo a 8.9 punti ... Leggi su sportface (Di giovedì 6 gennaio 2022) Si è concluso il round dial trampolino Paul Aisserleitner HS142, a(Austria), valido per la quarta ed ultima tappa deldei2021/. 77 gli atleti in gara, di cui 50 hanno staccato il pass per la fase successiva, in programma alle 17:30. Ryoyu, dopo aver vinto le tre prove precedenti ad Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen e, proverà a diventare il primo uomo nella storia a completare il Grande Slam in questo, per ben due volte. A chiuderea tutti è stato proprio il fuoriclasse nipponico con 151.5 puntial tedesco Markus Eisenbichler, secondo e distanziato di 2.4 punti (149.1). Terzo a 8.9 punti ...

Advertising

DadoneFabiana : L’Italia è stato il Paese capofila nel mondo nel 2020, abbiamo reagito con precisione e tempestività. Il mondo del… - robersperanza : Con la Legge di Bilancio il fondo per il SSN passa a 124 miliardi. Poco più di due anni fa, quando sono diventato m… - neveitaliasport : RT @neveitalia: Salto con gli sci: Kobayashi vince la qualificazione a Bischofshofen. Alle 17:30 il via della gara, dove ci sarà Bresadola… - neveitalia : Salto con gli sci: Kobayashi vince la qualificazione a Bischofshofen. Alle 17:30 il via della gara, dove ci sarà Br… - sportface2016 : #4hillstourmanent: sempre #Kobayashi davanti, anche nelle qualificazioni. Ottimo #Bresadola 22º, out #Insam 56º -