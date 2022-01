Sale giochi e sale scommesse | dal 30 dicembre potranno entrare solo vaccinati e guariti

(Di giovedì 6 gennaio 2022)non saranno accessibili a partire dal 30, qualora non si sia in possesso del Super Green Pass. Medesima questione valevole perbingo e casinò, così come per centri termali e di benessere; tutti i servizi non essenziali alla quotidianità, infatti, saranno fruibili soltanto da coloro i quali posseggono il necessario Super Green Pass. Questo è quanto espresso dall’articolo 7 della bozza del nuovo decreto legge del Governo italiano, con Mario Draghi che firmerà il provvedimento per renderlo effettivo. I DETTAGLI SUL SUPER GREEN PASS BOLLETTINO COVID-19, 23Dall’obbligo sopra menzionato saranno però esenti i minori di 12 anni e i soggetti esentati dalla campagna vaccinale ...

Essi, infatti, non potranno accedere a cinema, teatri, stadi, alberghi, musei, palazzetti, discoteche, palestre, piscine, impianti da sci, fiere,e ristoranti. Non ci saranno più limiti ...... in un museo o a una mostra, per fiere, convegni, congressi, centri benessere e terme (tranne che per i servizi sanitari), pere parchi divertimento. Super Green Pass necessario anche per ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 06 gen - In una giornata difficile per Piazza Affari (-1,52% il Ftse Mib e -1,5% l'All Share), Promotica viaggia in controtendenza e con un rialzo che ha super ...Sarà un'epifania insolita, non ci sarà modo per ritrovarsi, per momenti di divertimento, per occasioni di incontro che potrebbero essere spazi di contagio. Salta la festa della befana in piazza, non c ...