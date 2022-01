Russia-Usa, dialogo sul filo (spinato). La road map di Savino (Di giovedì 6 gennaio 2022) Gli ultimi mesi del 2021 sono stati caratterizzati dalle notizie su un prossimo intervento russo in Ucraina, con toni particolarmente allarmati da parte della stampa americana ed europea. La videoconferenza tra Joe Biden e Vladimir Putin del 7 dicembre scorso, al momento in cui si scrive, ha rappresentato un passo in avanti nelle relazioni tra Stati Uniti e Russia, ma non sembrerebbe aver diminuito la tensione in Europa orientale. Tensione, artificiale o meno, da non sottovalutare né da sopravvalutare: le minacce di interventi e di dispiegamenti di eserciti e armamenti fanno parte del gioco della diplomazia, il problema è quanto si riesca a mantenere i nervi saldi e a non cedere alla pressione e alla retorica dello scontro. Le bozze di accordo inviate dal ministero degli Esteri russo a Washington e alla Nato in questo contesto rappresentano dei documenti importanti per ... Leggi su formiche (Di giovedì 6 gennaio 2022) Gli ultimi mesi del 2021 sono stati caratterizzati dalle notizie su un prossimo intervento russo in Ucraina, con toni particolarmente allarmati da parte della stampa americana ed europea. La videoconferenza tra Joe Biden e Vladimir Putin del 7 dicembre scorso, al momento in cui si scrive, ha rappresentato un passo in avanti nelle relazioni tra Stati Uniti e, ma non sembrerebbe aver diminuito la tensione in Europa orientale. Tensione, artificiale o meno, da non sottovalutare né da sopravvalutare: le minacce di interventi e di dispiegamenti di eserciti e armamenti fanno parte del gioco della diplomazia, il problema è quanto si riesca a mantenere i nervi saldi e a non cedere alla pressione e alla retorica dello scontro. Le bozze di accordo inviate dal ministero degli Esteri russo a Washington e alla Nato in questo contesto rappresentano dei documenti importanti per ...

