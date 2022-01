Ruba tablet da ristorante: intercettato e arrestato (Di giovedì 6 gennaio 2022) Ruba tablet da ristorante per ordinazioni. intercettato e arrestato in flagranza di reato, un uomo di 41 anni Si comunica, nel rispetto dei diritti degli indagati (da ritenersi presunti innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) e al fine di garantire Leggi su periodicodaily (Di giovedì 6 gennaio 2022)daper ordinazioni.in flagranza di reato, un uomo di 41 anni Si comunica, nel rispetto dei diritti degli indagati (da ritenersi presunti innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) e al fine di garantire

