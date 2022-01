Roma: ‘Vi ammazzo’, fugge dal posto di blocco e minaccia di morte i carabinieri (Di giovedì 6 gennaio 2022) Ha visto il posto di blocco e, invece di fermarsi, ha accelerato per tentare la fuga. Ma la manovra non è di certo sfuggita ai carabinieri, che hanno iniziato un inseguimento finalizzato alla sua cattura. E’ successo ieri pomeriggio, quando i militari della Stazione Roma Tor Bella Monaca hanno arrestato un Romano di 37 anni per resistenza a pubblico Ufficiale. Il 37enne, già sottoposto alla misura cautelare della presentazione alla Polizia giudiziaria, si trovava a transitare a bordo di un’auto in via Paolo Ferdinando Quaglia. Ma, vedendo la pattuglia dei carabinieri, ha preferito fuggire per evitare di essere fermato e controllato. Ovviate le sue manovre, peraltro abbastanza maldestre non sono passate inosservate ai carabinieri di servizio che sono ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 6 gennaio 2022) Ha visto ildie, invece di fermarsi, ha accelerato per tentare la fuga. Ma la manovra non è di certo sfuggita ai, che hanno iniziato un inseguimento finalizzato alla sua cattura. E’ successo ieri pomeriggio, quando i militari della StazioneTor Bella Monaca hanno arrestato unno di 37 anni per resistenza a pubblico Ufficiale. Il 37enne, già sottoalla misura cautelare della presentazione alla Polizia giudiziaria, si trovava a transitare a bordo di un’auto in via Paolo Ferdinando Quaglia. Ma, vedendo la pattuglia dei, ha preferito fuggire per evitare di essere fermato e controllato. Ovviate le sue manovre, peraltro abbastanza maldestre non sono passate inosservate aidi servizio che sono ...

Advertising

UffiziGalleries : L'attimo prima del bacio tra Amore e Psiche. Un capolavoro d'arte antica per augurarvi un #2022 pieno di meravigli… - ParcoColosseo : ? Nel passaggio dal vecchio al nuovo anno si guarda ciò che è stato per immaginare ciò che sarà. Allora questa ser… - iacopoiandiorio : RT @AlekosPrete: Un'iniziativa di un'organizzazione fascista in sede istituzionale. L'aula consiliare del Municipio VI concessa ad Azione F… - mlpedo : RT @ThomasE26847666: @MaxMCampidoglio @HANIA243474887 Salite tutti lo stesso poi qualcosa succedera'meglio se vi organizzate in gruppi di 2… - mlpedo : RT @EnricoPampaloni: @MonicaDon6 @FmMosca bomba o non bomba vi auguro di arrivare a Roma , non pro o contro i vaccini ma pro o contro la li… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma ‘Vi Papa: «Cani e gatti occupano il posto dei figli, rinnegare paternità e maternità ci toglie umanità» Corriere della Sera