Roma, tutto fatto per il nuovo centrocampista: i dettagli (Di giovedì 6 gennaio 2022) tutto fatto per il nuovo colpo della Roma, dopo Maitland-Niles il nuovo rinforzo sarà Sergio Oliveira. centrocampista ventinovenne del Porto, ricordato in Italia per aver eliminato la Juventus nell'ultima Champions League con una doppietta a Torino. Sergio Oliveira, FC Porto Come riporta Calciomercato.com, l'operazione si basa su un prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro ma che può arrivare a 18 tramite i bonus. La trattativa è stata facilitata da Jorge Mendes, agente del giocatore e di José Mourinho. Sergio Oliveira è stato vicino all'approdo nella capitale anche la scorsa estate, ma le resistenze degli esuberi alle cessioni avevano messo la trattativa in stand-by. L'ufficialità dovrebbe arrivare entro domani, Mourinho avrà finalmente un ...

