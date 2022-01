Roma | sempre più vicino Sergio Oliveira | i dettagli

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Lasta continuando a trattare con il Porto per: accordo, tutti iLasta continuando a lavorare sul mercato e vorrebbe chiudere quanto prima perdel Porto. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, la trattiva si sta portando avanti sulla base di un prestito con diritto di riscatto e non obbligo. Si attende la fumata bianca. L'articolo proviene da Calcio News 24.

