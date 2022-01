Roma, sbarca Maitland - Niles. Ora il centrocampista (Di giovedì 6 gennaio 2022) Roma - Quella di ieri è stata la giornata di Maitland - Niles , il primo rinforzo di gennaio in arrivo alla corte di Mourinho . Il suo trasferimento è in via di definizione, passerà alla Roma in ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 6 gennaio 2022)- Quella di ieri è stata la giornata di, il primo rinforzo di gennaio in arrivo alla corte di Mourinho . Il suo trasferimento è in via di definizione, passerà allain ...

Advertising

MarcoVioli5 : RT @Romagialloross4: #ASRoma, #MaitlandNiles sbarca. Sergio #Oliveira del #Porto in pole per la mediana - Romagialloross4 : #ASRoma, #MaitlandNiles sbarca. Sergio #Oliveira del #Porto in pole per la mediana - sportli26181512 : Roma, sbarca Maitland-Niles. Ora il centrocampista: Kamara la pista più percorribile, sondaggio per Sergio Oliveira… - siamo_la_Roma : ?????????????? #MaitlandNiles domani a #Roma ?? Ma #TiagoPinto non si ferma ?? In pole #SergioOliveira del #Porto… - VoceGiallorossa : ??? Accadde oggi - Tiago Pinto sbarca a Roma. Lobont: 'Nove anni a Roma non si dimenticano, tornerò'. Lotito: 'Contr… -