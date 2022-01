Roma | polemica sull' arbitraggio | postato sui social il contatto Tonali - Zaniolo

(Di giovedì 6 gennaio 2022)- Laesce sconfitta, ma non mancano le polemiche per l'di Chiffi e Aureliano (al var). Il club giallorosso infatti al termine del match ha polemizzato su un episodio arrivato nel ...

- Laesce sconfitta, ma non mancano le polemiche per l'arbitraggio di Chiffi e Aureliano (al var). Il club giallorosso infatti al termine del match ha polemizzato su un episodio arrivato nel secondo ...Agli inizi di dicembre sui muri disono comparsi dei cartelloni pubblicitari che hanno ... Ciò che nell'ambito di questaè sfuggito ai più è che a essere inaccessibili ai "povery" non sono ...Il club giallorosso non ci sta e su Instagram pubblica la foto della trattenuta del centrocampista rossonero sul talento ...ROMA - Un primo tempo scoppiettante di Milan-Roma, con tanti gol e tante polemiche. La prima per il tocco di braccio di Abraham (impercettibile) che ha portato al rigore per il Milan e al vantaggio de ...