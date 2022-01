Roma, Mourinho: “Il Milan mi voleva, dopo oggi ho un tremendo piacere di aver detto no” (Di giovedì 6 gennaio 2022) “Tre anni fa la proprietà del Milan mi voleva a Milano e dopo tre giorni ho deciso di no, mi fa un piacere tremendo aver preso quella decisione dopo aver visto come ha reagito San Siro”. Così José Mourinho al termine della partita contro il Milan rivelando un retroscena su un discorso per diventare allenatore dei rossoneri prima di arrivare alla Roma: “Sono un professionista, ma esiste spazio per avere delle passioni e l’antagonismo a delle passioni. Sono appassionato della Roma, darò tutto alla Roma. Ma tornando indietro, dopo quello che è successo oggi sono doppiamente contento di quello che ho ... Leggi su sportface (Di giovedì 6 gennaio 2022) “Tre anni fa la proprietà delmio etre giorni ho deciso di no, mi fa unpreso quella decisionevisto come ha reagito San Siro”. Così Joséal termine della partita contro ilrivelando un retroscena su un discorso per diventare allenatore dei rossoneri prima di arrivare alla: “Sono un professionista, ma esiste spazio pere delle passioni e l’antagonismo a delle passioni. Sono appassionato della, darò tutto alla. Ma tornando indietro,quello che è successosono doppiamente contento di quello che ho ...

Advertising

OfficialASRoma : ?? Ecco la formazione scelta da José Mourinho per #MilanRoma ?? DAJE ROMA! ?? #ASRoma - SkySport : Milan-Roma, Mourinho: 'Rispetto Milan e Lazio, ma non le allenerei mai' #SkySport #SerieA #SkySerieA #MilanRoma… - Paolo_Bargiggia : Sempre più bollito, patetico e ripetitivo! Fa quasi pena. @OfficialASRoma #mourinho - infoitsport : Roma, Mourinho furioso con gli arbitri: che sfogo in diretta! - LauraLupa10 : RT @PatCacciari: Monumentale #Mourinho nel post gara. I nerd da football manager purtroppo non capiranno mai la sua grandezza. L'unica noti… -