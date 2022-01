Roma, Mourinho: «Accoglienza San Siro? Mi fa piacere aver detto no al Milan» (Di giovedì 6 gennaio 2022) Josè Mourinho ha parlato in conferenza nel post partita di Milan Roma, analizzando la sconfitta dei giallorossi. Le sue parole Jose Mourinho ha parlato in conferenza stampa nel pst match fra Milan e Roma. Le sue parole: PARTITA – «Siamo stati in partita fino al 2-0, ancor più dopo il 2-1. A livello tecnico è stata una gara ‘bassa’, abbiamo sbagliato cose basiche: il secondo gol, il rigore nel finale. Ci sono tanti esempi dove perdiamo palla con una facilità tremenda, passaggi facili. Una qualità bassissima però siamo stati sempre in partita… Abbiamo avuto problemi tecnici ma devo parlare anche del VAR» Sull’Accoglienza di San Siro: «Quando vedo come ha reagito San Siro mi fa un piacere molto grande. Ho avuto tre anni ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 6 gennaio 2022) Josèha parlato in conferenza nel post partita di, analizzando la sconfitta dei giallorossi. Le sue parole Joseha parlato in conferenza stampa nel pst match fra. Le sue parole: PARTITA – «Siamo stati in partita fino al 2-0, ancor più dopo il 2-1. A livello tecnico è stata una gara ‘bassa’, abbiamo sbagliato cose basiche: il secondo gol, il rigore nel finale. Ci sono tanti esempi dove perdiamo palla con una facilità tremenda, passaggi facili. Una qualità bassissima però siamo stati sempre in partita… Abbiamo avuto problemi tecnici ma devo parlare anche del VAR» Sull’di San: «Quando vedo come ha reagito Sanmi fa unmolto grande. Ho avuto tre anni ...

