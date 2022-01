Roma, gli storici hotel Sheraton e Majestic licenziano i loro dipendenti: a casa oltre 200 persone (Di giovedì 6 gennaio 2022) Lo storico Sheraton hotel & Conference Center di Roma, chiuso dal 2020 per la pandemia, ha annunciato il licenziamento di tutti i suoi dipendenti. In tutto 164 lavoratori. Stessa situazione al Majestic, sempre nella Capitale, dove invece resteranno senza stipendio una cinquantina di persone. “Nelle prime giornate del 2022 sono arrivate due procedure di mobilità che definiscono l’intenzione di procedere al licenziamento collettivo delle strutture alberghiere di Sheraton e Majestic a Roma – Spiega Stefano Chiaraluce della Filmcams Cgil – Nel primo caso l’obiettivo è contrattualizzare personale a costo inferiore, nel secondo ottenere ricavi dalla vendita dell’immobile”. “Cinquanta famiglie – dice Domenico Stratori, lavoratore ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 6 gennaio 2022) Lo storico& Conference Center di, chiuso dal 2020 per la pandemia, ha annunciato il licenziamento di tutti i suoi. In tutto 164 lavoratori. Stessa situazione al, sempre nella Capitale, dove invece resteranno senza stipendio una cinquantina di. “Nelle prime giornate del 2022 sono arrivate due procedure di mobilità che definiscono l’intenzione di procedere al licenziamento collettivo delle strutture alberghiere di– Spiega Stefano Chiaraluce della Filmcams Cgil – Nel primo caso l’obiettivo è contrattualizzare personale a costo inferiore, nel secondo ottenere ricavi dalla vendita dell’immobile”. “Cinquanta famiglie – dice Domenico Stratori, lavoratore ...

