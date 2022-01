Rivolta in Kazakistan, la Russia invade il Paese. “Decine di morti” (Di giovedì 6 gennaio 2022) Scoppiata violentemente nelle scorse ore, la Rivolta popolare ha acceso i riflettori sul Kazakistan, il grande Paese dell’Asia centrale, già ex repubblica sovietica. Forse l’ultima nazione del blocco, assieme alla BieloRussia, a essere governata dai vecchi oligarchi comunisti e dai loro discendenti, in un regime che di democratico ha soltanto la facciata. Kazakistan, il caro gas Il Governo del Kazakistan ha annunciato di aver reintrodotto per 180 giorni un tetto ai prezzi di benzina, gasolio e gas di petrolio liquefatto. Il brusco rincaro del prezzo del gas Gpl aveva infatti determinato ribellioni nella capitale Nur-Sultan (Astana) e nella metropoli centro economico nazionale, Almaty, oltreché in altre aree del vastissimo Paese. Sarebbero oltre 1.000 le persone ferite ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 6 gennaio 2022) Scoppiata violentemente nelle scorse ore, lapopolare ha acceso i riflettori sul, il grandedell’Asia centrale, già ex repubblica sovietica. Forse l’ultima nazione del blocco, assieme alla Bielo, a essere governata dai vecchi oligarchi comunisti e dai loro discendenti, in un regime che di democratico ha soltanto la facciata., il caro gas Il Governo delha annunciato di aver reintrodotto per 180 giorni un tetto ai prezzi di benzina, gasolio e gas di petrolio liquefatto. Il brusco rincaro del prezzo del gas Gpl aveva infatti determinato ribellioni nella capitale Nur-Sultan (Astana) e nella metropoli centro economico nazionale, Almaty, oltreché in altre aree del vastissimo. Sarebbero oltre 1.000 le persone ferite ...

