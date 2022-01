Rivolta del gas in Kazakistan: Putin ha inviato l’esercito (Di giovedì 6 gennaio 2022) La situazione è precipitata. Si aggrava il bilancio delle Rivolta del gas in Kazakistan. Il presidente Kassym-Jomart Tokayev ha scelto il pugno duro chiedendo soccorso a Vladimir Putin lanciando un’operazione “antiterrorismo contro i saccheggiatori e i rivoltosi condotta in modo congiunto da forze di sicurezza ed esercito”. In Kazakistan sono già arrivate le prime truppe di Putin inviate per “stabilizzare”. Mosca ha confermato l’invio di truppe per stabilizzare la situazione in Kazakistan, sconvolto dalle rivolte esplose per il caro carburante. “Una forza collettiva di peacekeeping dell’Organizzazione del Trattato di Sicurezza Collettiva (Csto) è stata inviata in Kazakistan per un periodo limitato al fine di stabilizzare e normalizzare la situazione”, si legge in ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 6 gennaio 2022) La situazione è precipitata. Si aggrava il bilancio delledel gas in. Il presidente Kassym-Jomart Tokayev ha scelto il pugno duro chiedendo soccorso a Vladimirlanciando un’operazione “antiterrorismo contro i saccheggiatori e i rivoltosi condotta in modo congiunto da forze di sicurezza ed esercito”. Insono già arrivate le prime truppe diinviate per “stabilizzare”. Mosca ha confermato l’invio di truppe per stabilizzare la situazione in, sconvolto dalle rivolte esplose per il caro carburante. “Una forza collettiva di peacekeeping dell’Organizzazione del Trattato di Sicurezza Collettiva (Csto) è stata inviata inper un periodo limitato al fine di stabilizzare e normalizzare la situazione”, si legge in ...

