Ritorno in classe, presidi lanciano petizione per posticipo lezioni di due settimane. Oltre due mila firme (Di giovedì 6 gennaio 2022) Un gruppo di dirigenti scolastici ha lanciato un appello al presidente del Consiglio, Mario Draghi e al ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi per chiudere un posticipo di due settimane del rientro in classe. Una misura precauzionale in considerazione dell'alto numero dei contagi. L'articolo .

