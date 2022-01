Risultati e classifica Serie A live: in campo Samp e Cagliari, non si gioca a Bologna (Di giovedì 6 gennaio 2022) Risultati e classifica Serie A live: tutti gli aggiornamenti della ventesima giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi Tutti gli aggiornamenti sulla ventesima giornata di Serie A che si svolgerà interamente giovedì 6 gennaio: i Risultati, la classifica e i marcatori delle partite. Primo turno del girone di ritorno che parte con parecchie nubi all’orizzonte e con più di qualche gara che potrebbe non disputarsi a causa dell’emergenza covid e delle ingerenze targate ASL. Programma originario che prevedeva la capolista Inter inaugurare il pomeriggio a Bologna insieme al ritorno di Mazzarri a Genova per provare a uscire dalla crisi. Ma il clou si concentrava verso sera con i due big match in programma, ovvero Milan-Roma e ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 6 gennaio 2022): tutti gli aggiornamenti della ventesima giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi Tutti gli aggiornamenti sulla ventesima giornata diA che si svolgerà interamente giovedì 6 gennaio: i, lae i marcatori delle partite. Primo turno del girone di ritorno che parte con parecchie nubi all’orizzonte e con più di qualche gara che potrebbe non disputarsi a causa dell’emergenza covid e delle ingerenze targate ASL. Programma originario che prevedeva la capolista Inter inaugurare il pomeriggio ainsieme al ritorno di Mazzarri a Genova per provare a uscire dalla crisi. Ma il clou si concentrava verso sera con i due big match in programma, ovvero Milan-Roma e ...

Advertising

SorgentePas002 : serie A, B, Toscana eccellenza A,B,C Sinalunghese - zazoomblog : Risultati e classifica Serie A live: tutti gli aggiornamenti dai campi - #Risultati #classifica #Serie #live: - muffinio17 : @bevllisario Burcu O. Sì, infatti ma una ragazza ha pubblicato i risultati prima, due ore fa era bassa in classific… - proudlovatjc : Nella mia classifica credo che l'Artista sia almeno sul podio però in realtà non conosco la mia classifica perché h… - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: Petrucci scintillante nella #Dakar2022; peccato che sia fuori classifica... ?????? -