Ristoranti, obbligo Super Green Pass: come funziona all’aperto e al chiuso, tutte le regole (Di giovedì 6 gennaio 2022) Un nuovo decreto è stato approvato quest’oggi dal Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza. Tra le principali misure che sono state introdotte per il contenimento del Covid-19, anche alcune relative all’estensione del Super Green Pass. Quest’ultimo è necessario nei bar, nei Ristoranti e nei locali al chiuso. In particolare, dal 10 gennaio è obbligatorio essere in possesso nel Super Geen Pass anche all’aperto. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 6 gennaio 2022) Un nuovo decreto è stato approvato quest’oggi dal Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza. Tra le principali misure che sono state introdotte per il contenimento del Covid-19, anche alcune relative all’estensione del. Quest’ultimo è necessario nei bar, neie nei locali al. In particolare, dal 10 gennaio è obbligatorio essere in possesso nelGeenanche. SportFace.

stanzaselvaggia : Nei centri commerciali, affollatissimi prima e dopo Natale (ci sono tantissimi dipendenti di negozi e ristoranti po… - petergomezblog : Nuove regole, quarantena azzerata per i contatti stretti vaccinati con il booster. Obbligo di Super green pass su t… - AntonCuffaro : RT @Smartitina: Lo spauracchio sull'obbligo per tutti e poi la decisione di obbligare solo gli over 50 per: 1) Fare accettare il super gree… - MauroLcc1955 : RT @Smartitina: Lo spauracchio sull'obbligo per tutti e poi la decisione di obbligare solo gli over 50 per: 1) Fare accettare il super gree… - Uaranger : RT @LiciaRonzulli: Oltre al #supergreenpass per i mezzi di trasporto, per gli sport di contatto e all’aperto, per bar e ristoranti: ?? OBBLI… -