Rigenerazione urbana, a Sorrento 5 milioni di euro per opere pubbliche (Di giovedì 6 gennaio 2022) Cinque milioni di euro, per le spese di progettazione esecutiva e la realizzazione di quattro opere pubbliche. Sono i numeri relativi al finanziamento, richiesto ed ottenuto dal Comune di Sorrento, al Ministero dell’Economia e delle Finanze e a quello delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile, da destinare ad investimenti in progetti di Rigenerazione urbana, volti al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale. Gli interventi Riguardano il primo lotto per la riqualificazione del percorso pedonale retrostante gli stabilimenti balneari della spiaggia di San Francesco (€ 2.000.000,00); il recupero e la valorizzazione dei resti archeologici nell’area di piazza Andrea Veniero (€ 1.700.000,00); la riqualificazione del parco ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 6 gennaio 2022) Cinquedi, per le spese di progettazione esecutiva e la realizzazione di quattro. Sono i numeri relativi al finanziamento, richiesto ed ottenuto dal Comune di, al Ministero dell’Economia e delle Finanze e a quello delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile, da destinare ad investimenti in progetti di, volti al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale. Gli interventi Riguardano il primo lotto per la riqualificazione del percorso pedonale retrostante gli stabilimenti balneari della spiaggia di San Francesco (€ 2.000.000,00); il recupero e la valorizzazione dei resti archeologici nell’area di piazza Andrea Veniero (€ 1.700.000,00); la riqualificazione del parco ...

Advertising

RuvoLiveIt : Rigenerazione urbana a Ruvo: in arrivo quasi 5 milioni di euro dal Pnrr per tre progetti. Le foto - PortaSud : RT @ComunediBergamo: ??I 20mln€ in arrivo per 16 progetti di Bergamo attraverso il bando Rigenerazione Urbana è solo il più recente finanzia… - ComunediBergamo : ??I 20mln€ in arrivo per 16 progetti di Bergamo attraverso il bando Rigenerazione Urbana è solo il più recente finan… - comunesorrento : Cinque milioni di euro, per le spese di progettazione esecutiva e la realizzazione di quattro opere pubbliche. Sono… - GRAB_Roma : RT @FranFerrante: @jacopogiliberto @GRAB_Roma @RossellaMuroni @EZanchini @GiorgioZampetti @sebavenneri @V_CogliatiDezza @pallucchi @RobScac… -