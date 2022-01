Rientro in classe: le nuove regole. Alle medie e superiori Dad al terzo contagio ma solo per i non vaccinati (Di giovedì 6 gennaio 2022) E gli studenti potranno fare il test gratuitamente in farmacia con la ricetta del medico di base. Non cambiano le regole per materne ed elementari Leggi su corriere (Di giovedì 6 gennaio 2022) E gli studenti potranno fare il test gratuitamente in farmacia con la ricetta del medico di base. Non cambiano leper materne ed elementari

Advertising

Corriere : Rientro in classe: nuove regole. Per medie e superiori Dad al terzo contagio solo per i non vaccinati - petergomezblog : Rientro in classe, De Luca: “Rinviarlo di 20-30 giorni”. Il governo chiude: confermata la riapertura del 10 gennaio… - petergomezblog : Rientro in classe a gennaio? L’ottimismo del ministro Bianchi si scontra con i contagi in aumento, l’assenza di dat… - angiuoniluigi : RT @Corriere: Rientro in classe: nuove regole. Per medie e superiori Dad al terzo contagio solo per i non vaccinati - venti4ore : Scuola, rientro in classe con lo spettro della Dad -