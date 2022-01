Riconoscete questo bellissimo ragazzo | si chiama Filippo di Molfetta | ha papà e zio molto famosi | Ecco chi sono

(Di giovedì 6 gennaio 2022), sidi: hae zio dj. Si tratta del primogenito di un celebre conduttore radiofonico e televisivo E’ brillante, dinamico e pieno di interessi. Ma per ora non ama sostare troppo a lungo sotto le luci dei riflettori. SiDi, un cognome che tradisce lontane origini pugliesi. E’ nato a Milano nel 1996 e curiosando sul suo profilo Instagram, dove appareattivo e presente e con un numero consistente di followers e amici (quasi 20mila), si capisce da subito che la sua provenienza familiare è il mondo dello spettacolo.è infatti il primogenito di Pasquale Di ...

Advertising

ModernoAlex : RT @MariaConversano: Vorrei dire a questi idioti che il loro è un gesto fascista, nazista ed antidemocratico. Impedire al prossimo di scegl… - Cecco1791 : RT @MariaConversano: Vorrei dire a questi idioti che il loro è un gesto fascista, nazista ed antidemocratico. Impedire al prossimo di scegl… - Melodianuova : RT @MariaConversano: Vorrei dire a questi idioti che il loro è un gesto fascista, nazista ed antidemocratico. Impedire al prossimo di scegl… - Marilen97832318 : RT @MariaConversano: Vorrei dire a questi idioti che il loro è un gesto fascista, nazista ed antidemocratico. Impedire al prossimo di scegl… - riccard77650870 : RT @MariaConversano: Vorrei dire a questi idioti che il loro è un gesto fascista, nazista ed antidemocratico. Impedire al prossimo di scegl… -

Ultime Notizie dalla rete : Riconoscete questo

TrendingNews.it

... l'attore di Una Vita è completamento diverso: lofuori dal set? L'attore di Una Vita, inscatto social, appare molto diverso. E' presente fin dalla prima stagione, e ancora oggi ...Nel caso vediate qualcosa che non, che non corrisponda ai programmi che sapete di aver ... dal momento che la maggior parte dei tool di sorveglianza si comportano inmodo. Su ...Riconoscete questo bellissimo ragazzo, si chiama Filippo di Molfetta: ha papà e zio dj. Si tratta del primogenito di un celebre conduttore radiofonico e televisivo E’ brillante, dinamico e pieno di in ...Sembra sempre abbastanza complicato andare a spulciare nel passato dei personaggi famosi. Eppure, questa rappresenta una di quelle attività che alla gente piace fare. Scoprire retroscena sul passato, ...