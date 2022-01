Ricomincia la serie A | le Asl fanno calendario e formazioni La serie D si ferma La lega calcio non blocca il massimo campionato | oggi stop a quattro partite

(Di giovedì 6 gennaio 2022)(per ora)rinviate a partire da Bologna-Inter delle 12,30.anche Atalanta-Torino, Fiorentina-Udinese e Salernitana-Venezia: le rispettive aziende sanitarie locali hannoto le squadre piemontese, friulana e campana. Il Milan affronta la Roma senza poter disporre digiocate, positivi a test corona virus. La Salernitana ha undici contagiati, il Verona otto. Il Napoli affronta in trasferta la Juventus senza l’allenatore Luciano Spalletti, contagiato. LaA riparte così perché la, in un consiglio straordinario ieri, ha deciso di nonre il. Leed il, di fatto, sono di competenza Asl. E ...

Quattro (per ora) partite rinviate a partire da Bologna-Inter delle 12,30. Stop anche Atalanta-Torino, Lazio-Udinese e Salernitana-Venezia. Il Milan affronta la Roma senza poter disporre di quattro gi ...È boom di contagi in Serie A: con il campionato alle porte, domani si ricomincia dalla ventesima giornata, molte squadre hanno richiesto il rinvio dei…