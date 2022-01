Renzi: “Chi vuole Draghi al Colle costruisca il Governo del dopo” (Di giovedì 6 gennaio 2022) ROMA – “I cittadini si aspettano di vaccinarsi velocemente e di convivere con il virus come siamo destinati a fare. Il quorum al primo scrutinio è arduo da raggiungere. L’elezione del capo dello Stato richiede intelligenza politica: Bersani nel 2013 bruciò Marini insistendo per riuscirci alla prima. Che sia eletto lunedì 24 o giovedì 27 cambia poco: deve starci sette anni, cosa vuole che siano tre giorni in più?”. Così, in un’intervista al Corriere della Sera, il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, secondo cui “Meloni ha bisogno delle elezioni perchè ha iniziato il calo nei sondaggi. La crisi di Conte è conclamata e Di Maio aspetta solo le Amministrative di primavera per fargli le scarpe. Quanto a Letta, se non si vota deve fare il congresso e vincere le primarie, esercizio nel quale non ha grande esperienza. Loro vogliono il voto anticipato per ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 6 gennaio 2022) ROMA – “I cittadini si aspettano di vaccinarsi velocemente e di convivere con il virus come siamo destinati a fare. Il quorum al primo scrutinio è arduo da raggiungere. L’elezione del capo dello Stato richiede intelligenza politica: Bersani nel 2013 bruciò Marini insistendo per riuscirci alla prima. Che sia eletto lunedì 24 o giovedì 27 cambia poco: deve starci sette anni, cosache siano tre giorni in più?”. Così, in un’intervista al Corriere della Sera, il leader di Italia Viva, Matteo, secondo cui “Meloni ha bisogno delle elezioni perchè ha iniziato il calo nei sondaggi. La crisi di Conte è conclamata e Di Maio aspetta solo le Amministrative di primavera per fargli le scarpe. Quanto a Letta, se non si vota deve fare il congresso e vincere le primarie, esercizio nel quale non ha grande esperienza. Loro vogliono il voto anticipato per ...

Advertising

SimoneAlliva : #Renzi: 'La sinistra italiana - prosegue - sta con chi ha fatto le Unioni Civili o con chi fa fallire il #ddlZan pe… - SimoneAlliva : Sulla concessione del re #Renzi cioè le #unionicivili: C'era una condanna della CEDU all'Italia Hanno approvato i… - SimoneAlliva : D'Alema è D'Alema ma non ho capito chi all'interno del #Pd si scandalizza per la frase su Renzi. Per il partito il… - mamt__ : @chiadegli @mariolavia Ma poi detto da chi si spellava le mani per il discorso di renzi al Senato in cui davvero st… - carla91597355 : RT @bezzifer: Chi vuole Draghi al Colle lo fa per avere elezioni anticipate, dice Matteo Renzi -