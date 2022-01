Renault Austral | debutto nel 2022 – FOTO

(Di giovedì 6 gennaio 2022) La nuovaarriverà verso la fine del. Target? Sostituire la poco fortunata Kadjar e rilanciarenella bagarre del segmento dei Suv di medie dimensioni, attorno ai 4,5 metri di lunghezza. La vettura, di cui la casa francese ha svelato le primeufficiali con livrea camouflage, è entrata nell’ultima fase del suo sviluppo: una flotta di un centinaio di veicoli percorrerà 2 milioni di chilometri per collaudare l’affidabilità della componentistica. Un ciclo di prove severo, che porterà l’auto ad attraversare le strade di Francia, Spagna, Germania e Romania, coinvolgendo 900 piloti, chiamati a percorrere 600 mila km in situazioni reali, su strade aperte, e altri 1,4 milioni su pista. Il tutto per certificare la conformità progettuale dei dispositivi di assistenza alla guida, ...

A diffondere le prime foto della, la nuova, attesissima suv di taglia media della losanga, è stata la stessa casa parigina, che in una nota diffusa nelle scorse ore ha comunicato di ...è il nuovo SUV che andrà a sostituire l'attuale Kadjar e che sarà lanciato nel corso della prossima primavera. La casa automobilistica francese ha condiviso adesso nuove informazioni ...Per il resto possiamo aspettarci tecnologia e prestazioni molto simili a quelle della Megane E-Tech elettrica e della Nissan Qashqai Renault specifica i 900 piloti impiegati percorreranno 600.000 km i ...Con una lunghezza totale di 4,51 metri, Austral si posizionerà nel segmento C, già presidiato con la nuovissima Arkana e con la berlina Mégane E-Tech. È un nome che invita al viaggio ed è perfetto per ...