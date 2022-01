Relazione Garofoli: in 54 Cdm 109 provvedimenti, ridotti del 60% gli arretrati (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il Governo Draghi, nelle 54 sedute del Consiglio dei Ministri, ha deliberato 109 provvedimenti legislativi, di cui 41 decreti legge (il 37,5%), altrettanti decreti legislativi (41, il 37,5%) decreti legislativi e 27 disegni di legge (il 25%). È quanto si legge nella Relazione al Consiglio dei ministri firmata dal sottosegretario alla presidenza, Roberto Garofoli sull’attuazione del programma e riferita al periodo che va dall’insediamento dell’esecutivo (13 febbraio 2021) al 31 dicembre scorso. “Questa produzione legislativa - è ancora scritto nel report - è stata particolarmente corposa e sostenuta, per numero e tipologia di atti di rango primario approvati. Diverse le ragioni che hanno impresso ritmi elevati all’attività normativa”. “In primo luogo - si evidenzia nella Relazione Garofoli - il governo ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il Governo Draghi, nelle 54 sedute del Consiglio dei Ministri, ha deliberato 109legislativi, di cui 41 decreti legge (il 37,5%), altrettanti decreti legislativi (41, il 37,5%) decreti legislativi e 27 disegni di legge (il 25%). È quanto si legge nellaal Consiglio dei ministri firmata dal sottosegretario alla presidenza, Robertosull’attuazione del programma e riferita al periodo che va dall’insediamento dell’esecutivo (13 febbraio 2021) al 31 dicembre scorso. “Questa produzione legislativa - è ancora scritto nel report - è stata particolarmente corposa e sostenuta, per numero e tipologia di atti di rango primario approvati. Diverse le ragioni che hanno impresso ritmi elevati all’attività normativa”. “In primo luogo - si evidenzia nella- il governo ...

