Regole Dad asilo, primaria, medie e superiori: il ministro Bianchi spiega perché sono diverse (Di giovedì 6 gennaio 2022) La volontà è quella di tornare a scuola in sicurezza dopo le festività natalizie. Bisogna farlo in uno scenario che, come i bollettini quotidiani certificano, vede un'elevata circolazione del virus. Ed ecco che il nuovo decreto, approvato alla vigilia dell'Epifania, conferma molte delle misure che già erano note in relazione a quarantene ed eventuali disposizioni di didattica a distanza. Contagi in asili nido, asili e scuole per l'infanzia: massima prudenza Occhio di riguardo resta riservato naturalmente ai più piccoli. Asili, scuole dell'infanzia e nidi accolgono soggetti non vaccinabili e proprio per questo è prevista la quarantena per tutti nel momento in cui venga accertato un solo caso. Si tratta, tra l'altro, di ambienti dove i frequentanti più giovani non portano la mascherina. La porteranno, invece, gli adulti che ci lavorano tenuto conto che il personale dovranno indossare ...

