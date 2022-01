Real Sociedad-Celta Vigo: pronostico e possibili formazioni (Di giovedì 6 gennaio 2022) La Real Sociedad cercherà di vincere nella Liga per la prima volta dall’inizio di novembre, quando sabato 8 gennaio accoglierà il Celta Vigo a San Sebastian. La squadra basca ha preso solo due punti nelle ultime sei partite di campionato per scendere al settimo posto in classifica, mentre il Celta occupa il 12°, vantando 23 punti nelle prime 19 partite. Il calcio di inizio di Real Sociedad-Celta Vigo è previsto alle 16:15 Prepartita Real Sociedad-Celta Vigo: a che punto sono le due squadre? Real Sociedad La Real Sociedad aveva l’aspetto di potenziali sfidanti per il titolo all’inizio di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 6 gennaio 2022) Lacercherà di vincere nella Liga per la prima volta dall’inizio di novembre, quando sabato 8 gennaio accoglierà ila San Sebastian. La squadra basca ha preso solo due punti nelle ultime sei partite di campionato per scendere al settimo posto in classifica, mentre iloccupa il 12°, vantando 23 punti nelle prime 19 partite. Il calcio di inizio diè previsto alle 16:15 Prepartita: a che punto sono le due squadre?Laaveva l’aspetto di potenziali sfidanti per il titolo all’inizio di ...

