Real Madrid-Valencia: pronostico e possibili formazioni (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il Real Madrid cercherà di tornare a vincere nella Liga quando continuerà la sua campagna in casa contro il Valencia sabato 8 gennaio. I Blancos sono attualmente in testa alla classifica, cinque punti di vantaggio sul Siviglia, secondo in classifica, mentre il Valencia occupa la nona posizione, vantando 28 punti nelle prime 19 partite della stagione. Il calcio di inizio di Real Madrid-Valencia è previsto alle 21 Prepartita Real Madrid-Valencia: a che punto sono le due squadre? Real Madrid Il Real Madrid ha goduto di un’eccellente stagione 2021-22 nella Liga fino ad oggi, vantando un record di 14 vittorie, quattro pareggi e due sconfitte per ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 6 gennaio 2022) Ilcercherà di tornare a vincere nella Liga quando continuerà la sua campagna in casa contro ilsabato 8 gennaio. I Blancos sono attualmente in testa alla classifica, cinque punti di vantaggio sul Siviglia, secondo in classifica, mentre iloccupa la nona posizione, vantando 28 punti nelle prime 19 partite della stagione. Il calcio di inizio diè previsto alle 21 Prepartita: a che punto sono le due squadre?Ilha goduto di un’eccellente stagione 2021-22 nella Liga fino ad oggi, vantando un record di 14 vittorie, quattro pareggi e due sconfitte per ...

Advertising

OptaPaolo : 3 - Solo il Real Madrid (2 in 41 match) ha perso meno partite dell'#Inter (3 in 43 gare) nell'anno solare 2021 nei… - leviack______ : RT @sa_kojiro: @leviack______ Pagato la metà di Stefano 'the Italian Iniesta' Sensi e un terzo di Niccolò 'Welcome to Real Madrid' Barella.… - chrissmith1974 : RT @calcioscozzese: Tifosi dell'Aberdeen di ritorno in nave da Goteborg dopo la storica vittoria in Coppa delle Coppe in finale contro il R… - sa_kojiro : @leviack______ Pagato la metà di Stefano 'the Italian Iniesta' Sensi e un terzo di Niccolò 'Welcome to Real Madrid' Barella. Soffoco - dazz1903 : RT @calcioscozzese: Tifosi dell'Aberdeen di ritorno in nave da Goteborg dopo la storica vittoria in Coppa delle Coppe in finale contro il R… -