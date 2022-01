Ra di spina | debutto discografico per il trio che omaggia le melodie popolari del Sud

Advertising

ViviCampania : RA di SPINA, esce l'omonimo debutto discografico del trio che omaggia le melodie popolari del Sud Italia -… -

Ultime Notizie dalla rete : spina debutto

Il Denaro

'Non c'era modo migliore per iniziare, perché proprio i bambini sono ladorsale del nostro ... 'Dopo un lungo lavoro di preparazione, il Coro era pronto per unufficiale anche al di fuori ......che nella zona più a nord della Scandinavia le marche cinesi che molti temono fanno il loro,... nel 2021 quasi il 90% delle auto è stato venduto con un sistema di ricarica alla. In totale ...Tutto pronto per la nuova edizione del Ces di Las Vegas (5 al 7 gennaio), la più grande fiera al mondo di elettronica di consumo. Ecco dieci interessanti novità per il mondo aut ...La transizione verso la nuova mobilità avrà ulteriore impulso anche nel corso dell’anno appena cominciato. Le auto elettriche saranno dunque sotto i riflettori anche nel 2022, con diversi modelli che ...