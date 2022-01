Quelli che sono andati sotto l’hotel di Djokovic per protestare contro la sua esclusione | VIDEO (Di giovedì 6 gennaio 2022) Ci sono fan sfegatati, appassionati di tennis, curiosi, complottisti e no vax: tutti radunati sotto l’hotel di Melbourne dove viene trattenuto Novak Djokovic. Il numero uno della classifica Atp infatti non è ancora stato espulso dall’Australia dopo che le autorità avevano bloccato il suo sbarco dall’aeroporto perché non era stato in grado di dimostrare che la sua condizione meritasse la deroga all’obbligo vaccinale concessagli dagli organizzatori dell’Australian Open. Nell’ordine delle decine i passanti accorsi per manifestare la loro solidarietà al fuoriclasse. Mid-song the Serbian community protesting at park hotel are chanting “Novak! Novak!” #Djokovic pic.twitter.com/XpXsLxnxwZ — Cait Kelly (@cait kelly) January 6, 2022 Quelli che sono andati ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 6 gennaio 2022) Cifan sfegatati, appassionati di tennis, curiosi, complottisti e no vax: tutti radunatidi Melbourne dove viene trattenuto Novak. Il numero uno della classifica Atp infatti non è ancora stato espulso dall’Australia dopo che le autorità avevano bloccato il suo sbarco dall’aeroporto perché non era stato in grado di dimostrare che la sua condizione meritasse la deroga all’obbligo vaccinale concessagli dagli organizzatori dell’Australian Open. Nell’ordine delle decine i passanti accorsi per manifestare la loro solidarietà al fuoriclasse. Mid-song the Serbian community protesting at park hotel are chanting “Novak! Novak!” #pic.twitter.com/XpXsLxnxwZ — Cait Kelly (@cait kelly) January 6, 2022che...

