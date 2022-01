Quarta dose vaccino covid, Ceo Moderna: “Sarà necessaria” (Di venerdì 7 gennaio 2022) La Quarta dose di vaccino covid probabilmente Sarà necessaria, con riflettori puntati sull’autunno 2022. Lo dice Stephane Bancel, Ceo di Moderna, una delle due aziende produttrici di vaccino mRna. L’efficacia della dose booster è destinata a diminuire nel corso dei mesi, come è accaduto dopo le 2 dosi del ciclo ordinario di vaccinazione. “Sarei sorpreso di ricevere nelle prossime settimane dati in base ai quali” la dose booster “tenesse bene nel corso del tempo. Mi aspetterei che non reggesse alla grande”, le parole di Bancel – come riferisce Cnbc – durante un evento organizzato da Goldman Sachs. Diversi paesi, compresi Gran Bretagna e Corea del Sud, stanno già ordinando dosi di vaccino per un quarto ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 7 gennaio 2022) Ladiprobabilmente, con riflettori puntati sull’autunno 2022. Lo dice Stephane Bancel, Ceo di, una delle due aziende produttrici dimRna. L’efficacia dellabooster è destinata a diminuire nel corso dei mesi, come è accaduto dopo le 2 dosi del ciclo ordinario di vaccinazione. “Sarei sorpreso di ricevere nelle prossime settimane dati in base ai quali” labooster “tenesse bene nel corso del tempo. Mi aspetterei che non reggesse alla grande”, le parole di Bancel – come riferisce Cnbc – durante un evento organizzato da Goldman Sachs. Diversi paesi, compresi Gran Bretagna e Corea del Sud, stanno già ordinando dosi diper un quarto ...

Advertising

Corriere : La quarta dose di vaccini anti Covid aumenta gli anticorpi di 5 volte dopo una settimana - heather_parisi : Zaia: “Quando faremo la quarta dose non si ripetano le lungaggini della terza”. 'Non c'è due senza tre. (...e il… - GiovaQuez : Il premier israeliani Bennett: 'Una settimana dopo la somministrazione della quarta dose, sappiamo con maggiore cer… - Ali3no91 : E cmq tutto questo accanimento contro noi no vax non l'ho capito...voglio vedere quando arriveranno alla quarta o q… - Maurizi82040047 : @greeeeeeve @sived975 E come consideriamo chi non è vaccinato ed è escluso da tutto? Se non è discriminazione quest… -